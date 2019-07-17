Поправить сайт на основе Yii (контент + кодинг)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок202 просмотра

Необходимо внести небольшое количество правок в сайт на основе Yii, в основном связаны с контентом. Часть контента есть в админке, часть придется лезть в код. Поэтому знание Yii обязательно.

Ссылку на сайт и список правок кину в личку.

Пожалуйста указывайте в предложениях свой опыт.

Возможно обоснованное увеличение бюджета по факту рассмотрения списка правок.

Yii
6 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shavelsky
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
5 дней
Все, что требовалось сделано в установленные сроки, с учетом замечаний. Рекомендую!
Заказчик предоставил конкретно поставленное ТЗ, оперативно отвечал на вопросы, оплата с срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

shavelsky
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад