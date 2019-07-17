Поправить сайт на основе Yii (контент + кодинг)

Необходимо внести небольшое количество правок в сайт на основе Yii, в основном связаны с контентом. Часть контента есть в админке, часть придется лезть в код. Поэтому знание Yii обязательно.

Ссылку на сайт и список правок кину в личку.

Пожалуйста указывайте в предложениях свой опыт.

Возможно обоснованное увеличение бюджета по факту рассмотрения списка правок.