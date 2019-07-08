Развернуть сайт на ВордПресс и оформить согласно ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок249 просмотров

Добрый день.

Необходим вебмастер  умеющий работать с ВордПресс и в частности плагином Duplicator.

- Что необходимо сделать - 

   - Распаковать сайт на WP через приложение Duplicator. 

     БД и Шаблон основной с текстом уже будет предоставлен в Duplicator. 

   - Оформить сайт на WP согласно ТЗ (оформить по цвету, прописать меню, оформить футер, сайтбар, прописать метатеги при необходимости) 

   - Всего будет 11 таких сайтов, кол.страниц на каждом 1-2. 

Подробное ТЗ по ссылке - https://drive.google.com/open?id=19I6ODnp9YryS1-SYa8JakwD2I1jgqhgP

Просьба писать в предложении сроки, и цену.

WordPress
6 лет назад
mslevkin
Макс 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vaoooglu
44 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. Все четко по ТЗ. Всегда на связи. Вносил свои полезные рекомендации и четко реагировал на корректировки во время работы. Однозначно рекомендую!
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vaoooglu
44 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад