Развернуть сайт на ВордПресс и оформить согласно ТЗ

Добрый день.

Необходим вебмастер умеющий работать с ВордПресс и в частности плагином Duplicator.

- Что необходимо сделать -

- Распаковать сайт на WP через приложение Duplicator.

БД и Шаблон основной с текстом уже будет предоставлен в Duplicator.

- Оформить сайт на WP согласно ТЗ (оформить по цвету, прописать меню, оформить футер, сайтбар, прописать метатеги при необходимости)

- Всего будет 11 таких сайтов, кол.страниц на каждом 1-2.

Подробное ТЗ по ссылке - https://drive.google.com/open?id=19I6ODnp9YryS1-SYa8JakwD2I1jgqhgP

Просьба писать в предложении сроки, и цену.