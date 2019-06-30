Добрый день, Сайт на WordPress Тематика: Новостной Что необходимо: Сайт – 3 основные категории Тема – NewsPaper – (на TeamForest – item/newspaper/5489609) – уже куплена Установка – ...
Ищу толкового человека который имеет большой опыт в разработке плагин
Наши друзья используют ряд технических инструментов которые мне не очень понятны, ваша задача будет проанализировать магазины какие я укажу, понять каким способом или через какие плагины реализован различный функционал на ихних сайтах. После показать мне как устанавливать + установить аналогичное решение на наши текущие магазины.От вас мне нужна только консультация по моим вопросам + реализация того что мне нужно, если хватит технических навыков.
Деньги не проблема!
Заявки фрилансеров
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