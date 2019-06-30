Ищу толкового человека который имеет большой опыт в разработке плагин

Наши друзья используют ряд технических инструментов которые мне не очень понятны, ваша задача будет проанализировать магазины какие я укажу, понять каким способом или через какие плагины реализован различный функционал на ихних сайтах. После показать мне как устанавливать + установить аналогичное решение на наши текущие магазины.От вас мне нужна только консультация по моим вопросам + реализация того что мне нужно, если хватит технических навыков.

Деньги не проблема!