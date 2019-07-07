Сделать правки на сайте WP - Ковка

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки209 просмотров

Добрый день 

Сайт royal-kovka.ru

Правки https://yadi.sk/d/VhEcp_21BMkwmg

Все, кроме последнего

Постоплата 2000 руб 

WordPress
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xilgiz
Илгиз 
36 лет
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AvocadoSEO
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6 лет назад
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Работа выполнена
Все супер, рекомендую

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AvocadoSEO
30 лет
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год назад
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