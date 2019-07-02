Добрый день! Нужно сделать рейтинг тематических сайтов на моем сайте в WORDPRESS. Верстка уже есть! ТЗ в картинках приложил, по каждому пункту подробно разъясню исполнителю. Оплата VIZA, Яндекс-Деньги, ...
Обновить Ocstore или защитить от вирусов
Установлен Ocstore 2.3 https://seegi.ee/
У него масса модификаций.
Последнее время постоянно вирусы появляются.
Надо или обновить до актуальной версии Ocstore с надеждой, что там исправлены какието уязвимости.
Или обновить до актуальной Opencart.
Или внедрить проверенную защиту от вирусов.
Нужен человек, который доведёт задание до конца, а не бросит при первой сложности.
Цена?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Необходимо прикрутить готовую верстку к Wordpress (движок установлен), также реализовать дополнительный функционал. Детали обсудим в личкеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Сайт вордпресс. Внести корректировки на сайт согласно ТЗ (тз со скринами). Задачи типа: поправить расстояние и отступы, изменить цвет плашек, кнопок; убрать некоторые элементы, вывести параметры или скрыть из карточек товара, вывести название категории - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен опытный специалист по Joomla. Нужно обновить движок сайта до последней версии. Без предоплат. При успешном сотрудничестве, есть сразу еще один проект на реализацию с 0, но об этом позже. Подробности в личку кандидатам.Закрыт6 лет назад
Есть сайт на битриксе Нужно подключить домен И настроить доставкуЗакрыт6 лет назад
- $64
Добрый день Сайт royal-kovka.ru Правки https://yadi.sk/d/VhEcp_21BMkwmg Постоплата 4000 рубСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! У нас есть сайт на WordPress 5.2 и дизайнер создал макеты для него уже в HTML. Необходимо на основе этих макетов создать шаблон, что б мы его могли легко подключить и работать. Само ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть свёрстанный сайт на вукомерсе. Нужно натянуть страницу чекаута.. (финальная страница доставка/фио/товар) цена/срокиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Есть доска объявлений http://youla.biz, её необходимо доработать до такого уровня http://oirr.ru. Движки одинаковы, просто http://oirr.ru более доделанный разными функциями и возможностями. Ищу исполнителя который возьмется за эту работу...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача во вложении. Кроме п.11 - пока на паузе.Закрыт6 лет назад