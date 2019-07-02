Обновить Ocstore или защитить от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки149 просмотров

Установлен Ocstore 2.3 https://seegi.ee/

У него масса модификаций.

Последнее время постоянно вирусы появляются.

Надо или обновить до актуальной версии Ocstore с надеждой, что там исправлены какието уязвимости.

Или обновить до актуальной Opencart.

Или внедрить проверенную защиту от вирусов.

Нужен человек, который доведёт задание до конца, а не бросит при первой сложности.

Цена?

ocStoreOpencart
6 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$40
1 день
Всё супер, рекомендую специалиста по защите!
Всё прошло отлично, оплата точно в срок, в процессе полное взаимопонимание. Рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад