Задача во вложении. Кроме п.11 - пока на паузе.
Сделать правки на сайте WP - Ковка
Добрый день
Сайт royal-kovka.ru
Правки https://yadi.sk/d/VhEcp_21BMkwmg
Постоплата 4000 руб
Заявки фрилансеров
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