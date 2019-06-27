Сделать правки на сайте WP - Ковка

$64
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок202 просмотра

Добрый день 

Сайт royal-kovka.ru

Правки https://yadi.sk/d/VhEcp_21BMkwmg 

Постоплата 4000 руб 

WordPress
6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров