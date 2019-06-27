Нужно создать систему тестирования на сайте CMS WordPress

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Есть сайт на CMS WordPress

Нужно на сайте создать тесты которые будут иметь вопросы вариантами ответов, вопросы ответ к которым нужно написать в текстовом поле и вопросы которые будут воспроизводится аудио дорожкой и ответить нужно будет там же в вопросе через микрофон голосом, тоесть должен будет записать речь.

Все ответы должны приходить на почту, что бы можно было их обработать и оценить

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WordPress
6 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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