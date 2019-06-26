Доработать сайт на WP

Здравствуйте,

Есть сайт http://berdemlek.com/, тематика заключается в предоставлении информации об автомалярных услугах. Нужно сделать следующее:

1) Добавить слайдер фото на главной странице.

2) Добавить в меню раздел "Наши работы", где будет разделение на:

- Покраска детали

- Полировка кузова

- Покрытие жидким стеклом

- Перетяжка руля

- Установка линзы в фары (комплект)

- Шумоизоляция кузова

Заходя в каждый раздел, пользователь будет выбирать отдельную работу. То есть Зайдя в "Покраска детали" будет видеть несколько работ в виде списка/таблицы и далее выбирая конкретную работу будет видеть уже фото только этой работы.

3) Убрать в "подвале" надписи: "Automotive WordPress Theme" и "Powered By WordPress".

Работу нужно будет выполнять через teamviewer.

В перспективе этот сайт нужно будет перенести на другой домен. Но это уже отдельная задача.

Жду от Вас цену и сроки.