Доработать сайт на WP

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Закрыт7 заявок3828 просмотров

Здравствуйте,  

Есть сайт http://berdemlek.com/, тематика заключается в предоставлении информации об автомалярных услугах. Нужно сделать следующее:  

1) Добавить слайдер фото на главной странице. 

2) Добавить в меню раздел "Наши работы", где будет разделение на:  

- Покраска детали  

- Полировка кузова  

- Покрытие жидким стеклом  

- Перетяжка руля  

- Установка линзы в фары (комплект)  

- Шумоизоляция кузова  

Заходя в каждый раздел, пользователь будет выбирать отдельную работу. То есть Зайдя в "Покраска детали" будет видеть несколько работ в виде списка/таблицы и далее выбирая конкретную работу будет видеть уже фото только этой работы.  

3) Убрать в "подвале" надписи: "Automotive WordPress Theme" и "Powered By WordPress".  

Работу нужно будет выполнять через teamviewer.  

В перспективе этот сайт нужно будет перенести на другой домен. Но это уже отдельная задача.  

Жду от Вас цену и сроки.  

WordPress
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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