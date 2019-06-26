Нужно: 1. Локализовать шаблон (При установке русского языка верстка уезжает и пару блоков пропадает) 2. Добавить в меню пункты 3. Убрать в футере пару блоков
Доработать сайт на WP
Здравствуйте,
Есть сайт http://berdemlek.com/, тематика заключается в предоставлении информации об автомалярных услугах. Нужно сделать следующее:
1) Добавить слайдер фото на главной странице.
2) Добавить в меню раздел "Наши работы", где будет разделение на:
- Покраска детали
- Полировка кузова
- Покрытие жидким стеклом
- Перетяжка руля
- Установка линзы в фары (комплект)
- Шумоизоляция кузова
Заходя в каждый раздел, пользователь будет выбирать отдельную работу. То есть Зайдя в "Покраска детали" будет видеть несколько работ в виде списка/таблицы и далее выбирая конкретную работу будет видеть уже фото только этой работы.
3) Убрать в "подвале" надписи: "Automotive WordPress Theme" и "Powered By WordPress".
Работу нужно будет выполнять через teamviewer.
В перспективе этот сайт нужно будет перенести на другой домен. Но это уже отдельная задача.
Жду от Вас цену и сроки.
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