Сайт vetram.net Очень бы хотелось задачи ниже если возможно сделать сегодня. От вас оценка по деньгам, срокам. Требуется: 1) На главной странице часть блоков забита как html в контенте, ...
Мелкие доработки на wp сайте
Есть сайт на WP http://es-investgroup.com
1)На главной странице, где есть таблица с закрытыми вкладами нужно чтобы раз-два в день автоматически появлялась «закрытая сделка» с рандомным временем. Либо можно заранее это где-то прописать и оттуда будет выбираться одна и переносится в таблицу.
2)В личном кабинете пользователя по нажатию кнопки «начать инвестировать» открывается страница «начать инвестировать». Внизу неё есть таблица, ПО НАЖАТИИ НА СТРОЧКУ из неё должен открываться попап открытия вклада, в котором должны находиться значения из этой строчки(то есть в открывшемся попапе появляется уже заполненная форма с данными), и в открывшемся попапе нужно внести только сумму инвестиций (не меньше мин инвестиции).
Этот попап должен выглядеть как на скрине
Чтобы перейти в ЛК нужно нажать на иконку человечка в шапке справа от логотипа
Логин: test
Пароль: 123
Дел от силы часа на три, поэто просьба не ломить цену!
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