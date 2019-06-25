Мелкие доработки на wp сайте

Есть сайт на WP http://es-investgroup.com

1)На главной странице, где есть таблица с закрытыми вкладами нужно чтобы раз-два в день автоматически появлялась «закрытая сделка» с рандомным временем. Либо можно заранее это где-то прописать и оттуда будет выбираться одна и переносится в таблицу.

2)В личном кабинете пользователя по нажатию кнопки «начать инвестировать» открывается страница «начать инвестировать». Внизу неё есть таблица, ПО НАЖАТИИ НА СТРОЧКУ из неё должен открываться попап открытия вклада, в котором должны находиться значения из этой строчки(то есть в открывшемся попапе появляется уже заполненная форма с данными), и в открывшемся попапе нужно внести только сумму инвестиций (не меньше мин инвестиции).

Этот попап должен выглядеть как на скрине

Чтобы перейти в ЛК нужно нажать на иконку человечка в шапке справа от логотипа

Логин: test

Пароль: 123

Дел от силы часа на три, поэто просьба не ломить цену!