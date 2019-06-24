На сайте Joomla перестало открываться окно редактирования материала.

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Закрыт4 заявки143 просмотра

http://prntscr.com/o6k5o3 - на сайте Joomla перестало открываться окно редактирования материала.

Прошу поправить

Joomla
6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров