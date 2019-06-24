На сайте Joomla перестало открываться окно редактирования материала.

Есть сайт, движек самопис. Необходимо перенести его бд + фотографии(структуру папок) на движек вордпресса. Тоесть фактически, чтобы работала только админка вордпресса с существующим контентом, сам фронт сайта переносить и переделывать не надо Указывайте цену ...