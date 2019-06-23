Имеется лендинг (1 страница) на Wordpress. Требутся: 1. Сделать его многосайтовым -- на домене .com должна быть англоязычная версия сайта, на домене .de немецкая 2. Осуществить правки шаблона. ТЗ на правки предоставим.
Доработка сайта на 1С-Битрикс
ТЗ во вложении, прошу указать цену и сроки
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