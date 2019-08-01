Баг в админке ocStore 2.3.0.2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок319 просмотров

Суть проблемы:

  • при создании товара почему-то создаётся не один товар, а два одинаковых товара.
  • при выборе товара и нажатии на кнопку копировать, товар почему-то не копируется, а наоборот удаляется. http://joxi.ru/8An7LwUzEqxMrO
Требования к исполнителю:

  • опыт работы с ocStore
  • наличие Skype
ocStore
6 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Сразу видно профессионал своего дела! Быстро и четко оценил работу по цене и срокам! Работу выполнил гораздо быстрее указанного срока! Будем и дальше сотрудничать с Алексеем!
Спасибо за интересный проект! Рад был посотрудничать с Александром. Четко и понятно поставленная задача. Полностью доволен сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад