Посадить сверстанный лендинг на UMI

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Закрытнет заявок136 просмотров

На вложенном скриншоте обозначены желтым блоки, которые нужно будет редактировать из админки.  

В отклике прошу указать бюджет и сроки. 

6 лет назад
tepsi
37 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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