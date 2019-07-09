Доработка платного шаблона WordPress. Тематика: услуги для взрослых

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок246 просмотров

Куплен шаблон. Его нужно доработать согласно ТЗ.

ТЗ: https://dropmefiles.com/37gIU 

Дополнительно установлен плагин BBpress. Сайт размещен на локальном хостинге, доступ к которому будет дан выбранному специалисту. 

Нужен толковый специалист для дальнейших интеграций и доработок. 

В комментариях прошу указывать сроки и бюджет. 

WordPress
6 лет назад
nur-hustler
45 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
6 лет назад
$320
7 дней
Все сделано в срок и на высшем уровне! Сотрудничаем теперь на постоянной основе. Алексей прекрасно разбирается в вопросах WP и всегда предлагает альтернативные варианты, которые в итоге получаются лучше. Спасибо большое!
Было приятно сотрудничать: хорошее тз, быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
6 лет назад