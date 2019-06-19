Нужно посадить дизайн сайта недвижимости на wp

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок129 просмотров

Добрый день!

Нужно посадить дизайн сайта недвижимости на wp, все стандартно кроме одного, там объекты тянутся из CRM, xtml файл скинули и сейчас есть сайт действующий, просто надо посадить это xtml файл чтобы он был по макету!

Макет полностью готов, все страницы и адаптивная версия.

на сайте 3 языка. все данные представим для перевода. 

Дизайн сделано на figma.com.

макет покажу по запросу!

Жду от вас цену и сроки.

WordPress
6 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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