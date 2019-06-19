Добрый день!

Нужно посадить дизайн сайта недвижимости на wp, все стандартно кроме одного, там объекты тянутся из CRM, xtml файл скинули и сейчас есть сайт действующий, просто надо посадить это xtml файл чтобы он был по макету!

Макет полностью готов, все страницы и адаптивная версия.

на сайте 3 языка. все данные представим для перевода.

Дизайн сделано на figma.com.

макет покажу по запросу!

Жду от вас цену и сроки.