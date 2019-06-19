Есть сайт на фрэймворке Yii, хотим перенести его на bitrix У сайта подключена оплата онлайн и обмен с 1С Пишите цену и сроки
Нужно посадить дизайн сайта недвижимости на wp
Добрый день!
Нужно посадить дизайн сайта недвижимости на wp, все стандартно кроме одного, там объекты тянутся из CRM, xtml файл скинули и сейчас есть сайт действующий, просто надо посадить это xtml файл чтобы он был по макету!
Макет полностью готов, все страницы и адаптивная версия.
на сайте 3 языка. все данные представим для перевода.
Дизайн сделано на figma.com.
макет покажу по запросу!
Жду от вас цену и сроки.
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