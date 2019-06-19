Доработки по cms joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок243 просмотра

Здравствуйте,

нужно сделать некоторые правки по сайту. Сайт находится на cms joomla.

Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.

Joomla
6 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров