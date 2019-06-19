Бот Viber

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки101 просмотр

Нужен простенький бот в группу вайбер, отвечающий на парочку вопросов, принимающий заказ.

6 лет назад
molodoi_trezzini
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров