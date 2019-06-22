Добрый день , нужно натянуть верстку на бустрап на опенкарт. http://advanc-media.ru/alfaequip/http://advanc-media.ru/alfaequip/products.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/product.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/sale-list.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/sale-page.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/prices.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/ideas.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/guaranty.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/contacts.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/catalog.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/brands.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/articles.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/about.html
Правки по вёрстке OpenCart (знание CMS не обязательно)
Нужно внести правки на сайт. ТЗ прикрепляю.
Сайт на OpenCart, но правки не касаются функционала CMS.
Блоки подключены к сайту как обычный html. Где править и находятся шаблоны - это объясню.
Главное сохранять общий стиль сайта.
Пишите сроки и стоимость. В идеале оплата Приват24, но могу и Киви, ВМ.
Заявки фрилансеров
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