Правки по вёрстке OpenCart (знание CMS не обязательно)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки143 просмотра

Нужно внести правки на сайт. ТЗ прикрепляю.

Сайт на OpenCart, но правки не касаются функционала CMS.

Блоки подключены к сайту как обычный html. Где править и находятся шаблоны - это объясню.

Главное сохранять общий стиль сайта.

Пишите сроки и стоимость. В идеале оплата Приват24, но могу и Киви, ВМ.

HTMLOpencart
6 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров