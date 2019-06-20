Меню в джумле

На готовом джумла-сайте (одна из свежих версий, шаблон платный) обычное контекстное меню: при наведении видим выпадающий список в один столбец:

Раздел:

﻿1й подраздел

﻿2й подраздел

﻿3й подраздел

﻿и т.д.

Нужно сделать, чтобы подразделы выстраивались в 2 столбца:

Раздел:

﻿1й подраздел ﻿ ﻿2й подраздел

﻿3й подраздел и т.д.

Только чтобы это красиво было - выравнено по сетке, а не как попало (если разно кол-во символов в подразделах).

Оплата по факту. Работы тут немного я думаю. Не сильно срочно.