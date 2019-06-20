Меню в джумле

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Закрыт2 заявки152 просмотра

На готовом джумла-сайте (одна из свежих версий, шаблон платный) обычное контекстное меню: при наведении видим выпадающий список в один столбец:

Раздел:

   ﻿1й подраздел

   ﻿2й подраздел

   ﻿3й подраздел

   ﻿и т.д.

Нужно сделать, чтобы подразделы выстраивались в 2 столбца:

Раздел:

   ﻿1й подраздел ﻿           ﻿2й подраздел

   ﻿3й подраздел            и т.д.

Только чтобы это красиво было - выравнено по сетке, а не как попало (если разно кол-во символов в подразделах).

Оплата по факту. Работы тут немного я думаю. Не сильно срочно.

Joomla
6 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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