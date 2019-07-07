Сделать калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка174 просмотра

Мы уже все обсудили вкратце вот само тз 

6 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SmirnovKS
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$40
3 дня
Константин всегда в лучшем виде сделал свою работу
Как всегда всё на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

SmirnovKS
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад