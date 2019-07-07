Сделать калькулятор

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Я купил шаблон на системе управления OpenCart мне необходимо его доработать У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное. Пожалуйста оставляйте заявки, кто ...