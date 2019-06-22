Сверстать страницу и добавить на сайт

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Закрыт7 заявок186 просмотров

Сверстать десктопную и мобильную страницу по макетам.  

Джепеги макетов прикрепил. 

Т/З во вложении. PSD скину кандидатам. Пишите цену. Пишите сроки с запасом в 1-2 дня.

6 лет назад
Evgeny_dokukin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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