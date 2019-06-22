Добрый день , нужно натянуть верстку на бустрап на опенкарт. http://advanc-media.ru/alfaequip/http://advanc-media.ru/alfaequip/products.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/product.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/sale-list.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/sale-page.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/prices.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/ideas.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/guaranty.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/contacts.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/catalog.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/brands.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/articles.htmlhttp://advanc-media.ru/alfaequip/about.html
СРОЧНО! Программист Joomla, CSS, JS, HTML. Скопировать сайт
СРОЧНО!
Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей
Нужно перенести основной сайт на тестовый поддомен для использования его в дальнейшей разработке
Необходимо прикрутить базовую верстку и меню (базовая верстка=1 шаблон стандартной страницы + навигационное меню)
- файлы уже скопированы
-база скопирована
выдает 500 ошибку не можем разобраться. Что-то связанное с composer.
Требования:
Знание Html, Css, JavaScript
Знание PHP
Опыт работы с Joomla
Знание модулей Joomla
Про портфолио:
Пишите ваш опыт работы в ответе на проект, кидайте ссылки не на всё портфолио, а сразу на работы с Джумлой.
Если готовы сделать сегодня, пишите в скайп.
Макет дизайна прилагаю, верстка имеется готовая на 80-90%
Сайт который переделываем: davincitour найдите сами.
Заявки фрилансеров
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