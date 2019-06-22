СРОЧНО! Программист Joomla, CSS, JS, HTML. Скопировать сайт

СРОЧНО!

Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей

Нужно перенести основной сайт на тестовый поддомен для использования его в дальнейшей разработке

Необходимо прикрутить базовую верстку и меню (базовая верстка=1 шаблон стандартной страницы + навигационное меню)

- файлы уже скопированы

-база скопирована

выдает 500 ошибку не можем разобраться. Что-то связанное с composer.

Требования:

Знание Html, Css, JavaScript

Знание PHP

Опыт работы с Joomla

Знание модулей Joomla

Про портфолио:

Пишите ваш опыт работы в ответе на проект, кидайте ссылки не на всё портфолио, а сразу на работы с Джумлой.

Если готовы сделать сегодня, пишите в скайп.

Макет дизайна прилагаю, верстка имеется готовая на 80-90%

Сайт который переделываем: davincitour найдите сами.