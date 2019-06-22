СРОЧНО! Программист Joomla, CSS, JS, HTML. Скопировать сайт

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Закрыт1 заявка165 просмотров

СРОЧНО!  

Здравствуйте, требуется программист со знанием html, css, php, опытом работы с джумлой, знанием её модулей 

Нужно перенести основной сайт на тестовый поддомен для использования его в дальнейшей разработке 

Необходимо прикрутить базовую верстку и меню (базовая верстка=1 шаблон стандартной страницы + навигационное меню) 

- файлы уже скопированы 

-база скопирована 

выдает 500 ошибку не можем разобраться. Что-то связанное с composer. 

Требования:  

Знание Html, Css, JavaScript 

Знание PHP 

Опыт работы с Joomla 

Знание модулей Joomla 

Про портфолио:  

Пишите ваш опыт работы в ответе на проект, кидайте ссылки не на всё портфолио, а сразу на работы с Джумлой. 

Если готовы сделать сегодня, пишите в скайп. 

Макет дизайна прилагаю, верстка имеется готовая на 80-90% 

Сайт который переделываем: davincitour  найдите сами. 

CSSHTMLJavaScriptJoomlaPHP
6 лет назад
Islidex
Михаил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

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