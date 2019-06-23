Нужен программист WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок130 просмотров

На сайт интернет-магазина нужно сделать несколько поправок:

1. Изменить краткую карточку товара

2. Сделать изменения в подробной карточке товара (варианты отображения вариативного товара)

3. Мелкие правки по магазину

Работа без предоплаты, но с поэтапной оплатой за каждое действие. Проект-тендер.

WooCommerce
6 лет назад
veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров