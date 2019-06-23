Выполнить правку на сайте (Битрикс)

Здравствуйте! Нужно помочь решить такую проблему:

В карточке товара есть кнопка Купить в рассрочку http://joxi.ru/vAWvOjYtgEyoL2 .

Но она не отображается в товаре с торговыми предложениями http://joxi.ru/nAyoJRXfgNWlEm .

Требуется ее добавить в торговых и показать путь и куски кода, в которых сделали изменения (чтобы при необходимости, мы могли убрать эту кнопку).

Просьба в отзывах писать ориентировочную стоимость/сроки, а также показать примеры реализованных вами сайтов на Битрикс (2-3 наиболее, на ваш взгляд, удачных/интересных)