Профессиональные навыки:
- офисные программы (Word, Excel и т.д.);
- сервисы гугл (почта, гугл диск, документы и пр)
- Adobe Photoshop и другие графические редакторы;
- HTML, CSS (начинающий, использую в настоящее время);
- Joomla, Битрикс (администратор, испотльзую в настоящее время), Insales, uCoz, OpenCart, Wordpress (на уровне контентщика, использую в настоящее время);
- Битрикс24 (использую в настоящее время), amoCRM;
- Bitbucket, работас хостингом/доменом (создать/удалить площадку для сайта, создать/удалить базу,
настроить доменную почту и т.п.)
Опыт работы:
Менеджер проектов в веб-студии Positive2B (удаленно)
Май 2014 – май 2016.
- составление ТЗ, смет, инструкций и прочей документации для проекта;
- контроль всех этапов разработки, решение возникающих проблем для своевременного и точного
выполнения работ;
- работа с исполнителями (дизайнерами, верстальщиками, программистами, контент-менеджерами),
поиск исполнителей, первичный опрос/собеседование, постановка задач, контроль
сроков и качества выполнения;
- взаимодействие с клиентами (получение информации для работы, утверждение сроков и стоимости,
согласование основных этапов работ, решение рабочих вопросов и т.д.).
Помощник владельца интернет-магазина (удаленно)
(http://www.imperia-laminata.com.ua).
2013– апрель 2014.
- решение технических вопросов по обеспечению бесперебойной работы магазина;
- наполнение сайта контентом, редактирование карточек товаров (описания, характеристики, цены);
- разработка рекламных листовок, акций, скидок и т.п.
- выполнение поручений руководителя (например, создание корпоративной почты, тестирование
программного обеспечения, анализ политики конкурентов и пр.).
Администратор, контент-менеджер сайта, секретарь
2007– 2014. Отдел образования Катеринопольской администрации.
Служебные обязанности:
- наполнение и редактирование сайта организации;
- создание уникального контента;
- установка на сайте дополнительных модулей, плагинов и т.п.
- создание презентаций и других материалов для тренингов и семинаров;
- мультимедийное сопровождение совещаний, семинаров и пр.
- ведение деловой переписки, контроль документооборота организации.
Инженер службы АСУ
2006– 2007 гг. Филия – Звенигородское отделение ОАО «Ощадбанк».
Служебные обязанности:
- защита банковской информации;
- установка и обновление программного обеспечения;
- устранение сбоев в работе ПО;
- контроль работы корпоративной сети, устранение неполадок;
- контроль работы банкоматов, терминалов, их настройка и т.п.
Образование:
Высшее. Магистр.
Владение языками
- украинский, русский.
Дополнительно:
Ранее занималась копирайтингом и рерайтингом.
Ссылка на одну из моих публикаций http://www.positive2b.ru/news/novosti/po_sledam_prezentatsii_bitriks24_singapur/
Веду канал в Телеграмм https://t.me/rabotay_doma
Личные качества:
ответственная, пунктуальная, целеустремленная, легко обучаюсь, умею работать в команде.