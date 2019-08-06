viktoriyagladka

Виктория viktoriyagladka

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Менеджмент проектов, администрирование сайтов.

Профессиональные навыки: 

-        офисные программы (Word, Excel и т.д.);

-        сервисы гугл (почта, гугл диск, документы и пр)

-        Adobe Photoshop и другие графические редакторы;

-        HTML, CSS (начинающий, использую в настоящее время); 

-        Joomla, Битрикс (администратор, испотльзую в настоящее время), Insales, uCoz, OpenCart, Wordpress (на уровне контентщика, использую в настоящее время);

-        Битрикс24 (использую в настоящее время), amoCRM;

-        Bitbucket, работас хостингом/доменом (создать/удалить площадку для сайта, создать/удалить базу,

настроить доменную почту и т.п.)    

Опыт работы:

Менеджер проектов в веб-студии Positive2B (удаленно)

Май 2014 – май 2016.

-        составление ТЗ, смет, инструкций и прочей документации для проекта;

-        контроль всех этапов разработки, решение возникающих проблем для своевременного и точного

выполнения работ;

-        работа с исполнителями (дизайнерами, верстальщиками, программистами, контент-менеджерами),

поиск исполнителей, первичный опрос/собеседование, постановка задач, контроль

сроков и качества выполнения;

-        взаимодействие с клиентами (получение информации для работы, утверждение сроков и стоимости,

согласование основных этапов работ, решение рабочих вопросов и т.д.).

 

Помощник владельца интернет-магазина (удаленно)

(http://www.imperia-laminata.com.ua).

2013– апрель 2014.

-        решение технических вопросов по обеспечению бесперебойной работы магазина;

-        наполнение сайта контентом, редактирование карточек товаров (описания, характеристики, цены);

-        разработка рекламных листовок, акций, скидок и т.п.

-        выполнение поручений руководителя (например, создание корпоративной почты, тестирование

программного обеспечения, анализ политики конкурентов и пр.).

 

Администратор, контент-менеджер сайта, секретарь

2007– 2014. Отдел образования Катеринопольской администрации.

Служебные обязанности:

-        наполнение и редактирование сайта организации;

-        создание уникального контента;

-        установка на сайте дополнительных модулей, плагинов и т.п.

-        создание презентаций и других материалов для тренингов и семинаров;

-        мультимедийное сопровождение совещаний, семинаров и пр.

-        ведение деловой переписки, контроль документооборота организации.

 

Инженер службы АСУ

2006– 2007 гг. Филия – Звенигородское отделение ОАО «Ощадбанк».

Служебные обязанности:

-        защита банковской информации;

-        установка и обновление программного обеспечения;

-        устранение сбоев в работе ПО;

-        контроль работы корпоративной сети, устранение неполадок;

-        контроль работы банкоматов, терминалов, их настройка и т.п.

 

Образование:

Высшее. Магистр.

Владение языками

-        украинский, русский.

 

Дополнительно:

Ранее занималась копирайтингом и рерайтингом.

Ссылка на одну из моих публикаций http://www.positive2b.ru/news/novosti/po_sledam_prezentatsii_bitriks24_singapur/

Веду канал в Телеграмм https://t.me/rabotay_doma 

Личные качества:

ответственная, пунктуальная, целеустремленная, легко обучаюсь, умею работать в команде.

Управление проектами
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Наполнение сайтов
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