Менеджмент проектов, администрирование сайтов.

Профессиональные навыки:

- офисные программы (Word, Excel и т.д.);

- сервисы гугл (почта, гугл диск, документы и пр)

- Adobe Photoshop и другие графические редакторы;

- HTML, CSS (начинающий, использую в настоящее время);

- Joomla, Битрикс (администратор, испотльзую в настоящее время), Insales, uCoz, OpenCart, Wordpress (на уровне контентщика, использую в настоящее время);

- Битрикс24 (использую в настоящее время), amoCRM;

- Bitbucket, работас хостингом/доменом (создать/удалить площадку для сайта, создать/удалить базу,

настроить доменную почту и т.п.)

Опыт работы:

Менеджер проектов в веб-студии Positive2B (удаленно)

Май 2014 – май 2016.

- составление ТЗ, смет, инструкций и прочей документации для проекта;

- контроль всех этапов разработки, решение возникающих проблем для своевременного и точного

выполнения работ;

- работа с исполнителями (дизайнерами, верстальщиками, программистами, контент-менеджерами),

поиск исполнителей, первичный опрос/собеседование, постановка задач, контроль

сроков и качества выполнения;

- взаимодействие с клиентами (получение информации для работы, утверждение сроков и стоимости,

согласование основных этапов работ, решение рабочих вопросов и т.д.).

Помощник владельца интернет-магазина (удаленно)

(http://www.imperia-laminata.com.ua).

2013– апрель 2014.

- решение технических вопросов по обеспечению бесперебойной работы магазина;

- наполнение сайта контентом, редактирование карточек товаров (описания, характеристики, цены);

- разработка рекламных листовок, акций, скидок и т.п.

- выполнение поручений руководителя (например, создание корпоративной почты, тестирование

программного обеспечения, анализ политики конкурентов и пр.).

Администратор, контент-менеджер сайта, секретарь

2007– 2014. Отдел образования Катеринопольской администрации.

Служебные обязанности:

- наполнение и редактирование сайта организации;

- создание уникального контента;

- установка на сайте дополнительных модулей, плагинов и т.п.

- создание презентаций и других материалов для тренингов и семинаров;

- мультимедийное сопровождение совещаний, семинаров и пр.

- ведение деловой переписки, контроль документооборота организации.

Инженер службы АСУ

2006– 2007 гг. Филия – Звенигородское отделение ОАО «Ощадбанк».

Служебные обязанности:

- защита банковской информации;

- установка и обновление программного обеспечения;

- устранение сбоев в работе ПО;

- контроль работы корпоративной сети, устранение неполадок;

- контроль работы банкоматов, терминалов, их настройка и т.п.

Образование:

Высшее. Магистр.

Владение языками

- украинский, русский.

Дополнительно:

Ранее занималась копирайтингом и рерайтингом.

Ссылка на одну из моих публикаций http://www.positive2b.ru/news/novosti/po_sledam_prezentatsii_bitriks24_singapur/

Веду канал в Телеграмм https://t.me/rabotay_doma

Личные качества:

ответственная, пунктуальная, целеустремленная, легко обучаюсь, умею работать в команде.