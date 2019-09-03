Доработка лендинга на WordPress

Все правки внесены в соответствии с ТЗ + дополнительные. Вопросов по коммуникации, компетенциям нет, всё замечательно. Не получилось сделать дополнительную задачу по вёрстке для Мак, но этого не было в ТЗ + виноват оказался исходный шаблон, но тут уже вопросы к его создателям. Будем рады продолжить сотрудничество!