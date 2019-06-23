Разобраться с самописным движком и запуском сайта на моем хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Здравствуйте. Куплен сайт на самописном движке. БД MySQL. На самом деле, это 2 сайта, файлы находятся в одном каталоге, БД, как я понял, общая. Нужна помощь с переносом сайта на мой хостинг. 

MySQL
6 лет назад
olegpk
Олег 
58 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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