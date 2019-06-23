Разобраться с самописным движком и запуском сайта на моем хостинге

Здравствуйте! Нужно помочь решить такую проблему: В карточке товара есть кнопка Купить в рассрочку http://joxi.ru/vAWvOjYtgEyoL2 . Но она не отображается в товаре с торговыми предложениями http://joxi.ru/nAyoJRXfgNWlEm . Требуется ее добавить в торговых и показать ...