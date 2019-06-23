Имеется лендинг (1 страница) на Wordpress. Требутся: 1. Сделать его многосайтовым -- на домене .com должна быть англоязычная версия сайта, на домене .de немецкая 2. Осуществить правки шаблона. ТЗ на правки предоставим.
Разобраться с самописным движком и запуском сайта на моем хостинге
Здравствуйте. Куплен сайт на самописном движке. БД MySQL. На самом деле, это 2 сайта, файлы находятся в одном каталоге, БД, как я понял, общая. Нужна помощь с переносом сайта на мой хостинг.
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