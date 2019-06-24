Нужно добавить на сайт на Joomla функционал Обратной связи по типу Вопрос-ответ. Функционал, похожий на сервис copiny.com Если получится использовать именно этот сервис (его бесплатный вариант) - будет отлично.
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- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть довольно объемный сайт - кулинарные рецепты, около 2000 страниц. БД MySQL. Нужно перенести его с самописного движка на WordPress с сохранением шаблона, структуры url, комментариями. Сайт не является обычным статейником. Есть функционал ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть довольно объемный сайт - кулинарные рецепты, около 2000 страниц. БД MySQL. Нужно перенести его с самописного движка на CMS WordPress в виде контентного сайта с сохранением шаблона, структуры url, комментариями. Хорошо бы ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Куплен сайт на самописном движке. БД MySQL. На самом деле, это 2 сайта, файлы находятся в одном каталоге, БД, как я понял, общая. Нужна помощь с переносом сайта на мой хостинг.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад