Перенести бд сайта на вордпресс

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Закрыт6 заявок179 просмотров

Есть сайт, движек самопис. Необходимо перенести его бд + фотографии(структуру папок) на движек вордпресса. Тоесть фактически, чтобы работала только админка вордпресса с существующим контентом, сам фронт сайта переносить и переделывать не надо

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WordPress
6 лет назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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