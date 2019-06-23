Имеется лендинг (1 страница) на Wordpress. Требутся: 1. Сделать его многосайтовым -- на домене .com должна быть англоязычная версия сайта, на домене .de немецкая 2. Осуществить правки шаблона. ТЗ на правки предоставим.
Перенести бд сайта на вордпресс
Есть сайт, движек самопис. Необходимо перенести его бд + фотографии(структуру папок) на движек вордпресса. Тоесть фактически, чтобы работала только админка вордпресса с существующим контентом, сам фронт сайта переносить и переделывать не надо
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