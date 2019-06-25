Помощь по modx Evo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка183 просмотра

Сделать правки на сайте с cms modx evo

MODX
6 лет назад
razmin_ru
Евгений 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$3
1 день
Сергей снова принес нашему проекту победу, правки для сайта были внесены быстро и оперативно. Очень грамотный специалист.
Приятно работать. Человек всегда на связи. Оплата без проблем

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад