Имеется лендинг (1 страница) на Wordpress. Требутся: 1. Сделать его многосайтовым -- на домене .com должна быть англоязычная версия сайта, на домене .de немецкая 2. Осуществить правки шаблона. ТЗ на правки предоставим.
Помощь по modx Evo
Сделать правки на сайте с cms modx evo
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