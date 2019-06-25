Сделать доработки сайта на шаблоне Битрикс АСПРО

Сайт vetram.net

Очень бы хотелось задачи ниже если возможно сделать сегодня. От вас оценка по деньгам, срокам.

Требуется:

1) На главной странице часть блоков забита как html в контенте, часть - динамические инфоблоки битрикса. Задача: изменить порядок блоков контента следующим образом:

1. первые 2 - текст и преимущества окон http://joxi.ru/xAeLwJLFRbvWE2

2. далее - блок с ссылками на подразделы http://joxi.ru/vAWXq4XfgBzYbr

3. блок с фурнитурой http://joxi.ru/52a5985HEgX9e2

4. блок заявки http://joxi.ru/8239Mb9F9aYn5r

5. Этапы работы http://joxi.ru/zANdXydsv8nJam

6. портфолио http://joxi.ru/12MWnBWFlw9qJr

7. отзывы http://joxi.ru/MAj3DG3cj1DRQr

8. монтаж, легкий уход http://joxi.ru/1A550y5HDzxodA

2) В шаблон внутренних страниц раздела "Продукция", конкретно http://vetram.net/services/myagkie-okna/ и http://vetram.net/services/myagkie-okna-biznes/ вывести форму "Заказать..." с главной страницы, под блок "варианты исполнения" http://joxi.ru/KAxnDVnuZvD4Bm

3) На подразделах во всех разделах "Продукция" и дочерних, вывести слева форму: http://joxi.ru/MAj3DG3cj1DvQr - она выводится например на разделе http://vetram.net/services/skaterti-i-salfetki/ но не выводится на http://vetram.net/services/myagkie-okna/ и http://vetram.net/services/myagkie-okna-biznes/

4) Изменить шаблон внутренних страниц для раздела "Продукция/Скатерти и Салфетки" например http://vetram.net/services/skaterti-i-salfetki/skaterti-i-salfetki-iz-eko-kozhi/ - убрать блок http://joxi.ru/gmv8D38IqdDxYA (на разделах касающихся мягких окон, он должен остаться)

5) На странице с отзывами общей http://vetram.net/company/reviews/ разместить вверху форму "Оставьте свой отзыв", "поля: имя, отзыв" - можно сделать аналогично форме на странице "О компании" http://vetram.net/company/index.php http://joxi.ru/VrwVD3VI7jDKNA Текст блока: "Оставьте на свой отзыв о работе специалистов "Прозрачный мир" ", кнопка "Оставить отзыв"