В целях удобства навигации для пользователей на сайте требуется создать с помощью плагина/скрипта вертикальное меню аккордеон в теле страницы сайта (не в виджете). Меню должно быть в цвет сайта, иметь некоторые визуальные эффекты при наведении ...
Сделать доработки сайта на шаблоне Битрикс АСПРО
Сайт vetram.net
Очень бы хотелось задачи ниже если возможно сделать сегодня. От вас оценка по деньгам, срокам.
Требуется:
1) На главной странице часть блоков забита как html в контенте, часть - динамические инфоблоки битрикса. Задача: изменить порядок блоков контента следующим образом:
1. первые 2 - текст и преимущества окон http://joxi.ru/xAeLwJLFRbvWE2
2. далее - блок с ссылками на подразделы http://joxi.ru/vAWXq4XfgBzYbr
3. блок с фурнитурой http://joxi.ru/52a5985HEgX9e2
4. блок заявки http://joxi.ru/8239Mb9F9aYn5r
5. Этапы работы http://joxi.ru/zANdXydsv8nJam
6. портфолио http://joxi.ru/12MWnBWFlw9qJr
7. отзывы http://joxi.ru/MAj3DG3cj1DRQr
8. монтаж, легкий уход http://joxi.ru/1A550y5HDzxodA
2) В шаблон внутренних страниц раздела "Продукция", конкретно http://vetram.net/services/myagkie-okna/ и http://vetram.net/services/myagkie-okna-biznes/ вывести форму "Заказать..." с главной страницы, под блок "варианты исполнения" http://joxi.ru/KAxnDVnuZvD4Bm
3) На подразделах во всех разделах "Продукция" и дочерних, вывести слева форму: http://joxi.ru/MAj3DG3cj1DvQr - она выводится например на разделе http://vetram.net/services/skaterti-i-salfetki/ но не выводится на http://vetram.net/services/myagkie-okna/ и http://vetram.net/services/myagkie-okna-biznes/
4) Изменить шаблон внутренних страниц для раздела "Продукция/Скатерти и Салфетки" например http://vetram.net/services/skaterti-i-salfetki/skaterti-i-salfetki-iz-eko-kozhi/ - убрать блок http://joxi.ru/gmv8D38IqdDxYA (на разделах касающихся мягких окон, он должен остаться)
5) На странице с отзывами общей http://vetram.net/company/reviews/ разместить вверху форму "Оставьте свой отзыв", "поля: имя, отзыв" - можно сделать аналогично форме на странице "О компании" http://vetram.net/company/index.php http://joxi.ru/VrwVD3VI7jDKNA Текст блока: "Оставьте на свой отзыв о работе специалистов "Прозрачный мир" ", кнопка "Оставить отзыв"
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