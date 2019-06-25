Сделать доработки сайта на шаблоне Битрикс АСПРО

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок153 просмотра

Сайт vetram.net

Очень бы хотелось задачи ниже если возможно сделать сегодня. От вас оценка по деньгам, срокам.

Требуется:

1) На главной странице часть блоков забита как html в контенте, часть - динамические инфоблоки битрикса. Задача: изменить порядок блоков контента следующим образом:

1. первые 2 - текст и преимущества окон http://joxi.ru/xAeLwJLFRbvWE2

2. далее - блок с ссылками на подразделы http://joxi.ru/vAWXq4XfgBzYbr

3. блок с фурнитурой http://joxi.ru/52a5985HEgX9e2

4. блок заявки http://joxi.ru/8239Mb9F9aYn5r

5. Этапы работы http://joxi.ru/zANdXydsv8nJam

6. портфолио http://joxi.ru/12MWnBWFlw9qJr

7. отзывы http://joxi.ru/MAj3DG3cj1DRQr

8. монтаж, легкий уход http://joxi.ru/1A550y5HDzxodA

2) В шаблон внутренних страниц раздела "Продукция", конкретно http://vetram.net/services/myagkie-okna/ и http://vetram.net/services/myagkie-okna-biznes/ вывести форму "Заказать..." с главной страницы, под блок "варианты исполнения" http://joxi.ru/KAxnDVnuZvD4Bm

3) На подразделах во всех разделах "Продукция" и дочерних, вывести слева форму: http://joxi.ru/MAj3DG3cj1DvQr - она выводится например на разделе http://vetram.net/services/skaterti-i-salfetki/ но не выводится на http://vetram.net/services/myagkie-okna/ и http://vetram.net/services/myagkie-okna-biznes/

4) Изменить шаблон внутренних страниц для раздела "Продукция/Скатерти и Салфетки" например http://vetram.net/services/skaterti-i-salfetki/skaterti-i-salfetki-iz-eko-kozhi/  - убрать блок http://joxi.ru/gmv8D38IqdDxYA (на разделах касающихся мягких окон, он должен остаться)

5) На странице с отзывами общей http://vetram.net/company/reviews/ разместить вверху форму "Оставьте свой отзыв", "поля: имя, отзыв" - можно сделать аналогично форме на странице "О компании" http://vetram.net/company/index.php http://joxi.ru/VrwVD3VI7jDKNA Текст блока: "Оставьте на свой отзыв о работе специалистов "Прозрачный мир" ", кнопка "Оставить отзыв"

HTML
6 лет назад
noctis-seo
Станислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров