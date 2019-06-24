Интеграция с CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок210 просмотров

Здравствуйте, есть готовая верстка (6 страниц + личный кабинет, не интернет-магазин).

Необходимо интегрировать с CMS Modx или WordPress (на Ваше усмотрение,

главное, чтобы работа была выполнена качественно) + подключить и

настроить личный кабинет (нужен толковый PHPшник) + подключить

эквайринг.

Детали опишу исполнителю.

MODXWordPress
6 лет назад
Senipro
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров