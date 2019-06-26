OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок215 просмотров

Нужно: 

1. Локализовать шаблон (При установке русского языка верстка уезжает и пару блоков пропадает) 

2. Добавить в меню пункты 

3. Убрать в футере пару блоков

Opencart
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров