Есть сайт на WP http://es-investgroup.com 1)На главной странице, где есть таблица с закрытыми вкладами нужно чтобы раз-два в день автоматически появлялась «закрытая сделка» с рандомным временем. Либо можно заранее это где-то прописать и ...
OpenCart
Нужно:
1. Локализовать шаблон (При установке русского языка верстка уезжает и пару блоков пропадает)
2. Добавить в меню пункты
3. Убрать в футере пару блоков
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