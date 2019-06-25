День добрый! Дано - есть сайт на Drupal (предположительно, 7 версии). Нужно: проверить почему не работает часть форм, починить, настроить цели на отправку. Ищу специалиста по друпалу (не ...
Настроить Яндекс Турбо [WordPress]
Необходимо настроить плагин для вывода страниц Яндекс Турбо.
Необходимы начальные знания программирования (?), т.к. вывод страниц на сайте не совсем стандартный.
Заявки фрилансеров
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