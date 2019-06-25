Настроить Яндекс Турбо [WordPress]

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки145 просмотров

Необходимо настроить плагин для вывода страниц Яндекс Турбо.

Необходимы начальные знания программирования (?), т.к. вывод страниц на сайте не совсем стандартный.

WordPress
6 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров