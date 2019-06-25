Всем доброго времени суток. Сайт aryn.kz На данный момент настроен импорт товаров через excel без учета категории. Так как категорий около 100, то приходится в каждую категорию создавать отдельный excel документ и в настройках ...
Выполнять поддержку(постоянные дописки) для UMI cms, SEO оптимизация
Как известно любую коробочную версию нужно допиливать под себя, не часто (3-4 раза в месяц) но нужно.
UMI Cms и 1С. И тут тоже возникают вопросы. Программист 1С показывает пальцем на программиса сайта и наоборот. От этого я устал. Сайту более 10 лет. Нужен специалист который готов на поддержку такого проекта, желателен опыт по SEO оптимизации. Оплата по часовая или можно установить зарплату в месяц. оплата 10 долларов в час.
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