Выполнять поддержку(постоянные дописки) для UMI cms, SEO оптимизация

Как известно любую коробочную версию нужно допиливать под себя, не часто (3-4 раза в месяц) но нужно.

UMI Cms и 1С. И тут тоже возникают вопросы. Программист 1С показывает пальцем на программиса сайта и наоборот. От этого я устал. Сайту более 10 лет. Нужен специалист который готов на поддержку такого проекта, желателен опыт по SEO оптимизации. Оплата по часовая или можно установить зарплату в месяц. оплата 10 долларов в час.