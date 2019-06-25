Настройка импорта в OpenCart через LiveImport

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Всем доброго времени суток. Сайт aryn.kz

На данный момент настроен импорт товаров через excel без учета категории. Так как категорий около 100, то приходится в каждую категорию создавать отдельный excel документ и в настройках импорта указывать, в какую категорию должен загрузиться эксель. Задача в том, чтобы товар закидывался по опенкартовскому ID категории который будет указан в документе.

Второй момент это характеристики, их может быть очень много. Нужно чтобы они загружались через Liveimport и можно было по ним фильтровать. Фильтр используется OCFilter

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Opencart
6 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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