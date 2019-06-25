Обновление сайта на Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка122 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо обновить два сайта до новой версии Джумлы с изменением дизайна. В данный момент сайты не пропускают обновлений, выдавая ошибку. Необходимо исправить это, а также изменить дизайн сайтов. ТЗ по дизайну 1 сайта в прикрепленном файле. Если все сложится удачно, продолжим работу со 2-м сайтом по аналогии. В заявках указывайте желаемую сумму оплаты. Предупреждаю, что наша компания работает без предоплат!

Joomla
6 лет назад
infoEcolion
Ольга 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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