Обновление сайта на Джумле

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо обновить два сайта до новой версии Джумлы с изменением дизайна. В данный момент сайты не пропускают обновлений, выдавая ошибку. Необходимо исправить это, а также изменить дизайн сайтов. ТЗ по дизайну 1 сайта в прикрепленном файле. Если все сложится удачно, продолжим работу со 2-м сайтом по аналогии. В заявках указывайте желаемую сумму оплаты. Предупреждаю, что наша компания работает без предоплат!