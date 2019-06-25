Сделать доработки сайта на drupal

День добрый!

Дано - есть сайт на Drupal (предположительно, 7 версии).

Нужно: проверить почему не работает часть форм, починить, настроить цели на отправку.

Ищу специалиста по друпалу (не обязательно экста-профи, был бы опыт и понимание как работать с системой). Для выполнения задачек время от времени.

Просьба дать фидбек в этот проект, свяжусь с вами, и дам доступы для более точной оценки.