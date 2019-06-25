Сделать доработки сайта на drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок172 просмотра

День добрый!

Дано - есть сайт на Drupal (предположительно, 7 версии).

Нужно: проверить почему не работает часть форм, починить, настроить цели на отправку.

Ищу специалиста по друпалу (не обязательно экста-профи, был бы опыт и понимание как работать с системой). Для выполнения задачек время от времени. 

Просьба дать фидбек в этот проект, свяжусь с вами, и дам доступы для более точной оценки.

Drupal
6 лет назад
noctis-seo
Станислав 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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