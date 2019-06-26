Мелкие доработки на wp сайте

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Закрытнет заявок146 просмотров

Есть сайт на WP http://es-investgroup.com 

1)На главной странице, где есть таблица с закрытыми вкладами нужно чтобы раз-два в день автоматически появлялась «закрытая сделка» с рандомным временем. Либо можно заранее это где-то прописать и оттуда будет выбираться одна и переносится в таблицу. 

2)В личном кабинете пользователя по нажатию кнопки «начать инвестировать» открывается страница «начать инвестировать». Внизу неё есть таблица, ПО НАЖАТИИ НА СТРОЧКУ из неё должен открываться попап открытия вклада, в котором должны находиться значения из этой строчки(то есть в открывшемся попапе появляется уже заполненная форма с данными), и в открывшемся попапе нужно внести только сумму инвестиций (не меньше мин инвестиции). 

Этот попап должен выглядеть как на скрине 

Чтобы перейти в ЛК нужно нажать на иконку человечка в шапке справа от логотипа 

Логин: test 

Пароль: 123 

Сделать нужно до конца для 

Цена указана верная 

По всем вопросам пишите в телеграм

WordPress
6 лет назад
tushinaelena
Тушина 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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