Доработки опенкарт. Небольшой список задач

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки150 просмотров

Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с опенкартом

Работаем с этим сайтом: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/

1. в фильтре OCfilter глюк - добавляю новые группы для фильтрации они не срабатывают. плюс не отображаются всплывающие списки(только флажки)

2. кнопку фильтра(на моб версии) нужно поставить над товаром

3. блок кнопок товара на моб версии наезжает на окно фильтра. нужно исправить http://prntscr.com/o72eke

Opencart
6 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров