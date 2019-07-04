Исправление багов на сайте Wordpress

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Завершен8 заявок326 просмотров

Мультиязычный сайт на Wordpress + Woocommerce

Задача исправление мелких багов

Требования:

HTML+CSS+JS

Опыт работы с CMS WP

CSSHTMLJavaScriptWooCommerceWordPress
6 лет назад
Shnizel
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Хороший специалист. Быстро работает и вносит корректировки, если нужно
Хороший заказчик! Заботится о своем проекте, постоянно учится и вникает в суть. Приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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