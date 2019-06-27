Доработка сайта на WordPress

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Закрыт6 заявок187 просмотров

Добрый день, 

Есть сайт на WordPress (с темой Appointment Pro). Установлен плагин WooCommerce и YITH WooCommerce Catalog Mode (хотим сделать небольшой сайт-каталог). Необходимо выполнить следующие доработки: 

1. Изменить внешний вид страницы с товаром. Сейчас она стандартная.  То что должно получиться приложено к заданию (в мобильной версии фотография должна оставаться сверху, а описание переезжать вниз).  

2. Внедрить фильтр товаров по 2-ум критериям (цена и категория). 

WooCommerceWordPress
6 лет назад
konstantinovserg
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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