Доработка сайта на WordPress

Добрый день,

Есть сайт на WordPress (с темой Appointment Pro). Установлен плагин WooCommerce и YITH WooCommerce Catalog Mode (хотим сделать небольшой сайт-каталог). Необходимо выполнить следующие доработки:

1. Изменить внешний вид страницы с товаром. Сейчас она стандартная. То что должно получиться приложено к заданию (в мобильной версии фотография должна оставаться сверху, а описание переезжать вниз).

2. Внедрить фильтр товаров по 2-ум критериям (цена и категория).