Правка на woocommerce (wordpress)

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admin1

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В двух словах.. На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому заказу. Нужно сделать чтобы добавление и удаление документов происходило через ajax или как-то так, главное без перезагрузки страницы.