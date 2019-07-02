Правка на woocommerce (wordpress)

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Завершен2 заявки184 просмотра

http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/

admin1

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В двух словах.. На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому заказу. Нужно сделать чтобы добавление и удаление документов происходило через ajax или как-то так, главное без перезагрузки страницы.

AJAXWooCommerceWordPress
6 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Все выполнено. Быстро. Рекомендую!
Очень клёвый заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
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Системы управления (CMS)