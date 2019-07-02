Есть сайт на CMS WordPress Нужно на сайте создать тесты которые будут иметь вопросы вариантами ответов, вопросы ответ к которым нужно написать в текстовом поле и вопросы которые будут воспроизводится аудио дорожкой и ответить ...
Правка на woocommerce (wordpress)
http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/
admin1
1Q2w3e4r5t6y
В двух словах.. На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому заказу. Нужно сделать чтобы добавление и удаление документов происходило через ajax или как-то так, главное без перезагрузки страницы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую ! В общем хотел от Вас как от спеца получить некоторые советы по работе с этим сайтом https://alfagas.pro Сайт сделан на скорую руку, ни заголовков там нет, не меню нормального и.т.д. Хотелось бы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Мультиязычный сайт на Wordpress + Woocommerce Задача исправление мелких багов Требования: HTML+CSS+JS Опыт работы с CMS WPСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, Есть сайт http://berdemlek.com/, тематика заключается в предоставлении информации об автомалярных услугах. Нужно сделать следующее: 1) Добавить слайдер фото на главной странице. 2) Добавить в меню раздел "Наши работы", где будет разделение ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно: 1. Локализовать шаблон (При установке русского языка верстка уезжает и пару блоков пропадает) 2. Добавить в меню пункты 3. Убрать в футере пару блоковСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на WP http://es-investgroup.com 1)На главной странице, где есть таблица с закрытыми вкладами нужно чтобы раз-два в день автоматически появлялась «закрытая сделка» с рандомным временем. Либо можно заранее это где-то прописать и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с опенкартом Работаем с этим сайтом: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ 1. в фильтре OCfilter глюк - добавляю новые группы для фильтрации они не срабатывают. плюс не отображаются ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно на сайте настроить формы AMO CRM. Добавить поля, потом добавить их в шаблон парсинга, настроить карточку и прочееСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить плагин для вывода страниц Яндекс Турбо. Необходимы начальные знания программирования (?), т.к. вывод страниц на сайте не совсем стандартный.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
День добрый! Дано - есть сайт на Drupal (предположительно, 7 версии). Нужно: проверить почему не работает часть форм, починить, настроить цели на отправку. Ищу специалиста по друпалу (не ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад