http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/ admin1 1Q2w3e4r5t6y В двух словах.. На сайте woocommerce есть dashboard, где на против каждого заказа есть 3 точки для открытия блока деталей заказа. В нем есть возможность добавлять документы к каждому ...
Доработки сайта на Joomla
Необходимо внести изменения на сайте http://autoivan.ru/
Есть еще несколько проектов на джумле, нам нужен ответственный исполнитель на длительное время, который сможет оперативно и качественно вносить правки/доработки на проекты.
Предлагайте свою цену за час.
Первоначально ТЗ по сайту http://autoivan.ru/ прикрепляю. Предлагайте свою цену за данные работы. (доступ предоставлю к сайту по запросу)
Оплата на карту.
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