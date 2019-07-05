Доработки сайта на Joomla

Необходимо внести изменения на сайте http://autoivan.ru/

Есть еще несколько проектов на джумле, нам нужен ответственный исполнитель на длительное время, который сможет оперативно и качественно вносить правки/доработки на проекты.

Предлагайте свою цену за час.

Первоначально ТЗ по сайту http://autoivan.ru/ прикрепляю. Предлагайте свою цену за данные работы. (доступ предоставлю к сайту по запросу)

Оплата на карту.