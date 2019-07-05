Доработки сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки211 просмотров

Необходимо внести изменения на сайте http://autoivan.ru/ 

Есть еще несколько проектов на джумле, нам нужен ответственный исполнитель на длительное время, который сможет оперативно и качественно вносить правки/доработки на проекты.

Предлагайте свою цену за час.

Первоначально ТЗ по сайту http://autoivan.ru/ прикрепляю. Предлагайте свою цену за данные работы. (доступ предоставлю к сайту по запросу)

Оплата на карту.

Joomla
6 лет назад
arbiko
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

starjs
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
1 день
Escrow
Поставленная задача выполнена качество и в срок. Без лишних вопросов, четко по ТЗ. Спасибо.
Все гуд!)

Заявки фрилансеров

starjs
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад