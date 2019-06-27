Cоздать шаблон для WordPress 5

Добрый день!

У нас есть сайт на WordPress 5.2 и дизайнер создал макеты для него уже в HTML.

Необходимо на основе этих макетов создать шаблон, что б мы его могли легко подключить и работать.

Само собой шаблон должен быть адаптивным и хорошо смотреться на смартфонах.

А еще желательно валидным, быстрым и кросс-браузерным.

Сайт двуязычный, если это важно (рус/укр).

Сами макеты:

http://elnews123.tilda.ws/

http://elnews123.tilda.ws/page6195531.html

http://elnews123.tilda.ws/page6195954.html

http://elnews123.tilda.ws/page6111051.html

В заявке укажите стоимость и срок выполнения заказа.