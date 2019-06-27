Нужно доработать движок доски объявлений

Здравствуйте

Есть доска объявлений http://youla.biz, её необходимо доработать до такого уровня http://oirr.ru. Движки одинаковы, просто http://oirr.ru более доделанный разными функциями и возможностями.

Ищу исполнителя который возьмется за эту работу...