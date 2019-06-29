Сделать рейтинг сайтов на моем сайте WORDPRESS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки238 просмотров

Добрый день! Нужно сделать рейтинг тематических сайтов на моем сайте в WORDPRESS.

Верстка уже есть! ТЗ в картинках приложил, по каждому пункту подробно разъясню исполнителю.

Оплата VIZA, Яндекс-Деньги, Вебмани

Оплата после выполнения

Срок: 3-7 рабочих дней.

От вас Цена

WordPress
6 лет назад
Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров