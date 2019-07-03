Внести правки на сайт - программно и через настройки шаблона в админке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок177 просмотров

Сайт вордпресс. Внести корректировки на сайт согласно ТЗ (тз со скринами). Задачи типа: поправить расстояние и отступы, изменить цвет плашек, кнопок; убрать некоторые элементы, вывести параметры или скрыть из карточек товара, вывести название категории - в виде Н1, заменить Н2 и Н3 на тег Span.

WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Rabbit_Algedo
Назар 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Было приятно общаться с Екатериной. Точно поставленная задача. В нескольких пунктах мы нашли компромисс. Оплата мгновенная после проверки выполненной работы. Рекомендую, отличный заказчик))

Заявки фрилансеров

Rabbit_Algedo
Назар 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад