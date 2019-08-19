Прикрутить верстку на Wordpress + доп. функционал

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок254 просмотра

Необходимо прикрутить готовую верстку к Wordpress (движок установлен), также реализовать дополнительный функционал. Детали обсудим в личке

WordPress
6 лет назад
nikiforovpetya
Петр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$550
38 дней
Escrow
С задачей Валерий справился на отлично Приятно работать с профессионалом Рекомендую
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад