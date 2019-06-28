Специалист Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки130 просмотров

Нужен опытный специалист по Joomla. Нужно обновить движок сайта до последней версии. Без предоплат. При успешном сотрудничестве, есть сразу еще один проект на реализацию с 0, но об этом позже. Подробности в личку кандидатам.

Joomla
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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