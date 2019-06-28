Есть сайт на битриксе Нужно подключить домен И настроить доставку
Специалист Joomla
Нужен опытный специалист по Joomla. Нужно обновить движок сайта до последней версии. Без предоплат. При успешном сотрудничестве, есть сразу еще один проект на реализацию с 0, но об этом позже. Подробности в личку кандидатам.
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